Иследование головного мозга , связанное с регистрацией и записью его биотоков
Биология
Иследование головного мозга , связанное с регистрацией и записью его биотоков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Электроэнцефалография (ЭЭГ)-раздел электрофизиологии, изучающий закономерности суммарной электрической активности мозга, отводимой с поверхности кожи головы, а также метод записи таких потенциалов (формирования электроэнцефалограмм). Также ЭЭГ — неинвазивный метод исследования функционального состояния головного мозга путём регистрации его биоэлектрической активности. ЭЭГ — чувствительный метод исследования, он отражает малейшие изменения функции коры головного мозга и глубинных мозговых структур, обеспечивая миллисекундное временное разрешение, не доступное другим методам исследования мозговой активности
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
После суточного дежурства в больнице доктор решил выспатся и лег в 9 ч вечера. Он д??лжен был к 11 ч утра быть уже в больнице. Поэтому он поставил ...