Иследование головного мозга , связанное с регистрацией и записью его биотоков

Биология
Иследование головного мозга , связанное с регистрацией и записью его биотоков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Электроэнцефалография (ЭЭГ)-раздел  электрофизиологии, изучающий закономерности суммарной электрической активности  мозга, отводимой с поверхности кожи головы, а также метод записи таких  потенциалов (формирования  электроэнцефалограмм). Также ЭЭГ — неинвазивный метод исследования функционального состояния головного мозга путём регистрации его биоэлектрической активности.  ЭЭГ — чувствительный метод исследования, он отражает малейшие изменения функции коры головного мозга и глубинных мозговых структур, обеспечивая миллисекундное временное разрешение, не доступное другим методам исследования мозговой активности
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