На избирательном участке на выборах в органы МСУ Н. было отказано в выдаче бюллетеня для голосования в связи с накопившимися у нее долгами по оплате коммунальных услуг. Для защиты своих прав Н. обратилась в суд. На основании ка...
Обществознание
На избирательном участке на выборах в органы МСУ Н. было отказано в выдаче бюллетеня для голосования в связи с накопившимися у нее долгами по оплате коммунальных услуг. Для защиты своих прав Н. обратилась в суд. На основании какого нормативно-правового акта будет рассматриваться данный иск? 1) Жилищного кодекса 2) Гражданского кодекса 3) Конституции РФ 4) Семейного кодекса Второе правильно, да?
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