После аварии в колесе велосипеда не хватает 4% спиц . Хозяин купил в магазине недос??ающие спицы плюс одну. Сколько спиц в колесе,если купили 2 спицы?

Математика
После аварии в колесе велосипеда не хватает 4% спиц . Хозяин купил в магазине недос??ающие спицы плюс одну. Сколько спиц в колесе,если купили 2 спицы?
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Ответ(ы):
Гость:
1-4% x-100% x=100/4=25 Ответ всего 25 спиц в колесе
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