После аварии в колесе велосипеда не хватает 4% спиц . Хозяин купил в магазине недос??ающие спицы плюс одну. Сколько спиц в колесе,если купили 2 спицы?

Математика

После аварии в колесе велосипеда не хватает 4% спиц . Хозяин купил в магазине недос??ающие спицы плюс одну. Сколько спиц в колесе,если купили 2 спицы?

Автор: Гость