В дурном обществе" Короленко ответьте на вопрос:что думают о Васе окружающие и каков он на самом деле?
Литература
В дурном обществе" Короленко ответьте на вопрос:что думают о Васе окружающие и каков он на самом деле?
Ответ(ы):
Гость:
Он очень хороший, добрый, милый, чувствительный мальчик! Окружающие думали что он блудник, а его отец думал что он дружит с плохими мальчиками. И запрещал ему выходить из дому
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