Як скласти речення зі словом "не воля"?

Українська мова
Як скласти речення зі словом "не воля"?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Краще важка воля,аніж багата не воля.
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