За 8 дней туристы велосипедисты проехали 240 км,проезжая ежедневно одинаковое расс??ояние. сколько км они смогут проехать за следуйщие 5 дней , если они будут проезжать в день на 10 км меньше, чем раньше?

Математика

За 8 дней туристы велосипедисты проехали 240 км,проезжая ежедневно одинаковое расс??ояние. сколько км они смогут проехать за следуйщие 5 дней , если они будут проезжать в день на 10 км меньше, чем раньше?

Автор: Гость