За 8 дней туристы велосипедисты проехали 240 км,проезжая ежедневно одинаковое расс??ояние. сколько км они смогут проехать за следуйщие 5 дней , если они будут проезжать в день на 10 км меньше, чем раньше?

Математика
За 8 дней туристы велосипедисты проехали 240 км,проезжая ежедневно одинаковое расс??ояние. сколько км они смогут проехать за следуйщие 5 дней , если они будут проезжать в день на 10 км меньше, чем раньше?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)240:8=30км/день-скорость туристов.2)30-10=20км/день-будет скорость туристов.3)20*5=100км-проедут за 5 дней.

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