Решите уравнением Во дворе было 20 кур и цыплят. Кур в 4 раза меньше, чем цыплят. Сколько цыплят было во дворе?

Математика

Решите уравнением Во дворе было 20 кур и цыплят. Кур в 4 раза меньше, чем цыплят. Сколько цыплят было во дворе?

Автор: Гость