Каждую массу вырази в центнерах 3 т 8 т 15 т 50 т чем отличается запись этой же массы ц??нтнерах от записи этой же массы в тоннах
Математика
Каждую массу вырази в центнерах 3 т 8 т 15 т 50 т чем отличается запись этой же массы ц??нтнерах от записи этой же массы в тоннах
Ответ(ы):
Гость:
3т=30ц, 8т=80ц, 15т=150ц, 50т=500ц, 1т=1000кг 1ц=100кг
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