Сроооочно!!!Помогите!!! Современники называют 17 век вывихнутым временем или веком великого кризиса. Почему?
История
Сроооочно!!!Помогите!!! Современники называют 17 век вывихнутым временем или веком великого кризиса. Почему?
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