Помогите решить!В одном зрительном зале имеется 320 мест,а во втором - 420.Число рядов в этих залах одинаковое,но в каждом ряду второго зала на 5 мест больше,чем в каждом ряду первого зала.Найдите число рядов в первом зале."

Алгебра

Помогите решить!В одном зрительном зале имеется 320 мест,а во втором - 420.Число рядов в этих залах одинаковое,но в каждом ряду второго зала на 5 мест больше,чем в каждом ряду первого зала.Найдите число рядов в первом зале."

Автор: Гость