Помогите решить!В одном зрительном зале имеется 320 мест,а во втором - 420.Число рядов в этих залах одинаковое,но в каждом ряду второго зала на 5 мест больше,чем в каждом ряду первого зала.Найдите число рядов в первом зале."
Алгебра
Помогите решить!В одном зрительном зале имеется 320 мест,а во втором - 420.Число рядов в этих залах одинаковое,но в каждом ряду второго зала на 5 мест больше,чем в каждом ряду первого зала.Найдите число рядов в первом зале."
Ответ(ы):
Гость:
Все просто 420-320=100 и 100÷5=20
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