Тяжелые двери( это качественное или относительное прилагательное?
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Тяжелые двери( это качественное или относительное прилагательное?
Ответ(ы):
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Тяжелые - качественное прилагательное
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