Хозяйка засолила 70 кг овощей:34 кг капусты и несколько вёдер огурцов. Сколько вёдер огурцов засолила хозяйка,если в каждое ведро она положила 9 кг огурцов? условия обезательно надо.спасибо
Математика
Хозяйка засолила 70 кг овощей:34 кг капусты и несколько вёдер огурцов. Сколько вёдер огурцов засолила хозяйка,если в каждое ведро она положила 9 кг огурцов? условия обезательно надо.спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Дано : 70 кг овощей : капуста и огурцы Капусты = 34 кг Огурцы в ведрах В ведро входит 9 кг огурцов Найти : Сколько ведер огурцов Решение Огурцов засолили 70 - 34 = 36 кг Если в ведро входит 9 кг , то ведер получилось : 36 / 9 = 4 ведра
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