Написать сочинение-сказку по географии на тему: Восточно-Европейская равнина. Вот, что можно написать: Жила-была Красна девица - Восточно-Европейская равнина. БЫла у нее матушка - Европа. Братья(Горы разные, возвышенности) - С...
География
Написать сочинение-сказку по географии на тему: Восточно-Европейская равнина. Вот, что можно написать: Жила-была Красна девица - Восточно-Европейская равнина. БЫла у нее матушка - Европа. Братья(Горы разные, возвышенности) - Северный увал, Донецкий и Тиманский Кряжи и т.д.. Сестры были там(реки, озера разные) - Севрная и западная Двина, печера и т.д. Жили они дружно и горя не знали. Но вдруг начало наступать лежниково-четвертичное оледенение с юга на север и т.д. Придумайте еще что-нибудь. Помогите!!! Дерзайте!! Удачи!!
Ответ(ы):
Гость:
И разъединил их на веки.
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