Составь рассказ о зиме со словами ненастный,грустно,солнце,поздний ,ужасный
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Составь рассказ о зиме со словами ненастный,грустно,солнце,поздний ,ужасный
Ответ(ы):
Гость:
И вот наступил еще один ужасный день.Может быть,он для кого то он хороший,но не для меня.Зимой грустно,а солнце светит тускло.Зимний вечер на этот раз выдался ненастным.Было холодно.Утро выдалось для меня поздним,а день был солнечным.:D
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