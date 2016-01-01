На изготавления одной детали робот тратит 2 мин 15 сек сколько таких деталей он мож??т изготовить за 9 суток непрерывной работы?
Математика
На изготавления одной детали робот тратит 2 мин 15 сек сколько таких деталей он мож??т изготовить за 9 суток непрерывной работы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,15 x 9 = 23 просто пишу
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