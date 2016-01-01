На изготавления одной детали робот тратит 2 мин 15 сек сколько таких деталей он мож??т изготовить за 9 суток непрерывной работы?

Математика

На изготавления одной детали робот тратит 2 мин 15 сек сколько таких деталей он мож??т изготовить за 9 суток непрерывной работы?

Автор: Гость