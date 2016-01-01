Помогите пожалуйста!!!!!!! никак не могу решить
Математика
Помогите пожалуйста!!!!!!! никак не могу решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8(x+6)-28 - выносим за скобки общий множитель 4 4(2(x+6)-7 - распределяем 2 через скобки 4(2x+12-7) - вычитаем 4(2x+5)
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