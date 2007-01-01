Условия тоже пж САМЫЙ ДЛИННЫЙ В МИРЕ ТОННЕЛЬ СОЕДИНЯЕТ ПОД ВОДОЙ ЯПОНСКИЕ ОСТРОВА ХОНСЮ И ХОККАЙДО. ЕГО ПРОТЯЖНОСТЬ 54 КМ. В 2007 ГОДУ БЫЛ ВВЕДЁН В СТРОЙ САМЫЙ ДЛИННЫЙ СУХОПУТНЫЙ ТОННЕЛЬ В В ГОРАХ ШВЕЙЦАРИИ. ЕГО ДЛИНА НА 19400...

Математика

Условия тоже пж САМЫЙ ДЛИННЫЙ В МИРЕ ТОННЕЛЬ СОЕДИНЯЕТ ПОД ВОДОЙ ЯПОНСКИЕ ОСТРОВА ХОНСЮ И ХОККАЙДО. ЕГО ПРОТЯЖНОСТЬ 54 КМ. В 2007 ГОДУ БЫЛ ВВЕДЁН В СТРОЙ САМЫЙ ДЛИННЫЙ СУХОПУТНЫЙ ТОННЕЛЬ В В ГОРАХ ШВЕЙЦАРИИ. ЕГО ДЛИНА НА 19400 МЕТРА МЕНЬШЕ. КАКОВА ДЛИНА ГОРНОГО ТОННЕЛЯ.

Автор: Гость