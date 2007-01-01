Условия тоже пж САМЫЙ ДЛИННЫЙ В МИРЕ ТОННЕЛЬ СОЕДИНЯЕТ ПОД ВОДОЙ ЯПОНСКИЕ ОСТРОВА ХОНСЮ И ХОККАЙДО. ЕГО ПРОТЯЖНОСТЬ 54 КМ. В 2007 ГОДУ БЫЛ ВВЕДЁН В СТРОЙ САМЫЙ ДЛИННЫЙ СУХОПУТНЫЙ ТОННЕЛЬ В В ГОРАХ ШВЕЙЦАРИИ. ЕГО ДЛИНА НА 19400...
Математика
Условия тоже пж САМЫЙ ДЛИННЫЙ В МИРЕ ТОННЕЛЬ СОЕДИНЯЕТ ПОД ВОДОЙ ЯПОНСКИЕ ОСТРОВА ХОНСЮ И ХОККАЙДО. ЕГО ПРОТЯЖНОСТЬ 54 КМ. В 2007 ГОДУ БЫЛ ВВЕДЁН В СТРОЙ САМЫЙ ДЛИННЫЙ СУХОПУТНЫЙ ТОННЕЛЬ В В ГОРАХ ШВЕЙЦАРИИ. ЕГО ДЛИНА НА 19400 МЕТРА МЕНЬШЕ. КАКОВА ДЛИНА ГОРНОГО ТОННЕЛЯ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54км=54000м 54000-19400=34600(м) Ответ:длина горного тоннеля 34600
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