Помогите решить плиз. один из углов которые получаются при пересечении двух прямых на 50° меньше другова. Найдите эти углы.

Геометрия

Помогите решить плиз. один из углов которые получаются при пересечении двух прямых на 50° меньше другова. Найдите эти углы.

Автор: Гость