Помогите решить плиз. один из углов которые получаются при пересечении двух прямых на 50° меньше другова. Найдите эти углы.
Геометрия
Помогите решить плиз. один из углов которые получаются при пересечении двух прямых на 50° меньше другова. Найдите эти углы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- угол 1 Х+50 это угол 2 Х+Х+50=180 2Х=130 Х=65 это угол 1 65+50= 115 это угол 2
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