На какие слова надо обратить внимание когда мы делим словосочетания на группы по ??троению
Русский язык
На какие слова надо обратить внимание когда мы делим словосочетания на группы по ??троению
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На главное слово. Ведь от него зависит строение словосочетания.
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