На какие слова надо обратить внимание когда мы делим словосочетания на группы по ??троению

Русский язык
На какие слова надо обратить внимание когда мы делим словосочетания на группы по ??троению
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На главное слово. Ведь от него зависит строение словосочетания.
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