На какие вопросы отвечает додаток,означення,обставина
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На какие вопросы отвечает додаток,означення,обставина
Ответ(ы) на вопрос:
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Додаток відповідає на запитання непрями відмінків (ким?, чим?, кого?, чого?, що?) підкреслюється риска риска (_ _ _ _), означення (який? яка ? чий? чия? котрий?) підкреслюється хвилястою лінією , обставина ( як? коли ? яким чином? де? куди? звідки?)підкреслюється риска крапка ( _ . _ ._)
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