На какие вопросы отвечает дополнение

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На какие вопросы отвечает дополнение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дополнение отвечает на вопросы падежей(то есть на косвенные) Удачи:)^-^
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