На какие вопросы отвечает оприделение дополнение обстаятельство
Русский язык
На какие вопросы отвечает оприделение дополнение обстаятельство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дополнение отвечает на вопросы: кого, чего, кому, чему, что, чем, кем Определение: какой, каков, чей Обстоятельство: о чем, о ком, когда, зачем, куда
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