На каких языках могли быть написаны клинописные таблички в библиотеке ашшурбанапала

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В библиотеке Ашшурбанапала были найдены шумеро-вавилонские словари, сборники текстов на шумерском языке с пояснениями трудных для понимания мест, таблицы клинописных знаков, сборники грамматических примеров и упражнений. Все это очень помогло европейским ученым в XIX в. расшифровать шумерскую письменность и изучить шумерский язык. Из литературных произведений, найденных в библиотеке Ашшурбанапала, особенно интересны 12 глиняных табличек, на которых записано замечательное произведение в стихах — эпос о сказочном герое Гильгамеше. Эпос о Гильгамеше возник в Шумере около 2400 г. до н. э. , а потом был переведен и на аккадский язык.