На каких полушариях расположена Азия
География
На каких полушариях расположена Азия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В восточном полушарии,но там небольшая часть вылезыет.Чукотский полуостров.Он находится за меридианом в 180 градусов
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