На каких ступенях строится D7
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На каких ступенях строится D7
Ответ(ы):
Гость:
D7 строится на пятой ступени в мажоре и гармоническом миноре.
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