На какой вопрос отвечает слово( выставить ЗА ПОРОГ?????) Плееееез срочно надо помогите!!!!!!
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На какой вопрос отвечает слово( выставить ЗА ПОРОГ?????) Плееееез срочно надо помогите!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куда? За порог за порог отвечает на вопрос (куда?) На вступил куда? За порог
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