Если отрезком в 10 клеток на клетчатой бумаге обозначено расстояние в 20 м отрезком какой длины будет обозначено расстояние 18 м? подчеркни правельный ответ

Математика

Если отрезком в 10 клеток на клетчатой бумаге обозначено расстояние в 20 м отрезком какой длины будет обозначено расстояние 18 м? подчеркни правельный ответ

Автор: Гость