Если отрезком в 10 клеток на клетчатой бумаге обозначено расстояние в 20 м отрезком какой длины будет обозначено расстояние 18 м? подчеркни правельный ответ
Математика
Если отрезком в 10 клеток на клетчатой бумаге обозначено расстояние в 20 м отрезком какой длины будет обозначено расстояние 18 м? подчеркни правельный ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 кл - 20 м х кл - 18м х = 18*10/20 х = 9 Ответ: 9 клеток
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