Сообщение о рептилии 4-5 строчек
Окружающий мир
Сообщение о рептилии 4-5 строчек
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Пресмыка́ющиеся, или репти́лии — класс или парафилетическая группа преимущественно наземных позвоночных животных, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых, амфисбен, ящериц и змей.
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