На какой высоте летит самолёт если у поверхности земли атмосферное давление было равно 750 миллиметров ртутного столба а за бортом самолёта 450 мм 1)3000м 2)1200м 3)300м 4)30 м

География

На какой высоте летит самолёт если у поверхности земли атмосферное давление было равно 750 миллиметров ртутного столба а за бортом самолёта 450 мм 1)3000м 2)1200м 3)300м 4)30 м

Автор: Гость