На какой высоте летит самолёт если у поверхности земли атмосферное давление было равно 750 миллиметров ртутного столба а за бортом самолёта 450 мм 1)3000м 2)1200м 3)300м 4)30 м

География
На какой высоте летит самолёт если у поверхности земли атмосферное давление было равно 750 миллиметров ртутного столба а за бортом самолёта 450 мм 1)3000м 2)1200м 3)300м 4)30 м
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется правильный ответ 3) 300 м, Так как барическая ступень равно 8.
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