На каком материке обитает Песец?

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На каком материке обитает Песец?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По-моему Европа где и тундра
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