На кондитерскую фабрику привезли 11 тонн сахара на двух грузовиках пропорционально числам 2 и 3 соответственно. На сколько тонн сахара больше привез второй грузовик,чем первый?(с решением)
Математика
На кондитерскую фабрику привезли 11 тонн сахара на двух грузовиках пропорционально числам 2 и 3 соответственно. На сколько тонн сахара больше привез второй грузовик,чем первый?(с решением)
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