На кондитерскую фабрику привезли 11 тонн сахара на двух грузовиках пропорционально числам 2 и 3 соответственно. На сколько тонн сахара больше привез второй грузовик,чем первый?(с решением)

Математика

На кондитерскую фабрику привезли 11 тонн сахара на двух грузовиках пропорционально числам 2 и 3 соответственно. На сколько тонн сахара больше привез второй грузовик,чем первый?(с решением)

Автор: Гость