Как сделать проект по русскому языку 2 класс "Хорошо уметь писать, свои мысли выражать"

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Напиши так: Уметь хорошо и грамотно писать-очень нужное умение. Ведь если ты не знаешь как грамотно писать, то в письме или в других письменных работах, ты не сможешь выразить то, что ты хочешь донести. И в противном случае тебя не поймут. А что бы овладеть умением хороши писать, нужно больше читать литературы