Мини сочинение на тему "Чему учит повесть алые паруса"?
Литература
Мини сочинение на тему "Чему учит повесть алые паруса"?
Ответ(ы):
Гость:
Повесть Алые паруса меня учит: верить в любовь, ждать того, что всю жизнь ждали. не отчаяваться и продолжать верить
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