Сочинение - рассуждение на полстраницы тема: "Могли бы вы себя представить в образе Червякова?" Произведение: А.П.Чехов "Смерть чиновника " Срочно!!!!!!!!!!!! Пожалуйста напишите прям сейчас!!!!!!!!!!!!!!!!! Заранее спасибо...

Литература

Сочинение - рассуждение на полстраницы тема: "Могли бы вы себя представить в образе Червякова?" Произведение: А.П.Чехов "Смерть чиновника " Срочно!!!!!!!!!!!! Пожалуйста напишите прям сейчас!!!!!!!!!!!!!!!!! Заранее спасибо))) Завтра курс!!!!!!!!!!!! Надо принести к 8:00!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость