Написати 5 речень з однорідними означеннями
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Написати 5 речень з однорідними означеннями
Ответ(ы):
Гость:
1. Добре вихований,на мою думку, він не заважав розмові. 2. Тут,поруч, буз сумніву, буяла весна. 3. На щастя,все вийшло так, як хотілося. 4. Були,це точно, і ревнощі, і муки, і докори, і вірші, розпачем налиті. 5. Жито, пшениця і овес — усе разом,на жаль, поспіло й посохло
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