Написати 5 речень з однорідними означеннями

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Написати 5 речень з однорідними означеннями
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Добре вихований,на мою думку, він не заважав розмові. 2. Тут,поруч, буз сумніву, буяла весна. 3.  На щастя,все вийшло так, як хотілося. 4.  Були,це точно, і ревнощі, і муки, і докори, і вірші, розпачем налиті. 5.  Жито, пшениця і овес — усе разом,на жаль, поспіло й посохло
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