Написати 5 речень з однорідними означеннями

Гость: Гость:

1. Добре вихований,на мою думку, він не заважав розмові. 2. Тут,поруч, буз сумніву, буяла весна. 3. На щастя,все вийшло так, як хотілося. 4. Були,це точно, і ревнощі, і муки, і докори, і вірші, розпачем налиті. 5. Жито, пшениця і овес — усе разом,на жаль, поспіло й посохло