В трёх корзинах 18 кг слив.в первой 4кг во второй в 2 раза больше чем в первой .скольк?? килограммов слив в третьей корзине.
Математика
В трёх корзинах 18 кг слив.в первой 4кг во второй в 2 раза больше чем в первой .скольк?? килограммов слив в третьей корзине.
Ответ(ы):
Гость:
В третьей корзине 6 кг
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