В трёх корзинах 18 кг слив.в первой 4кг во второй в 2 раза больше чем в первой .скольк?? килограммов слив в третьей корзине.

Математика

В трёх корзинах 18 кг слив.в первой 4кг во второй в 2 раза больше чем в первой .скольк?? килограммов слив в третьей корзине.

Автор: Гость