Семена у покрытосеменных растений развиваются внутри плодов.какие плоды вы знаете и чем они отличаются друг от друга? приведите примеры плодов

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Плоды бывают сухие и сочные. Например, сочные плоды:ягода - томаты, крыжовник; костянка - вишня, слива; яблоко - яблоня, груша; померанец - апельсин; тыквина - тыква, арбуз. Сухие плоды : орех- дуб; боб- горох, фасоль; семянка - одуванчик, подсолнечник, зерновка- пшеница, рожь; початок - кукуруза. Самое название говорит, что сочные плоды имеют мякоть, а сухие этой сочной мякоти не имеют. Семена еще делят на односемянные и многосемянные. Например, костянка - односемянный плод, ягода- многосемянный плод, орех - односемянный, тыквина - многосемянный