Сообщение о динозавре
Биология
Сообщение о динозавре
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Великая эпоха динозавров началась 240 миллионов лет назад и продлилась около 175 миллионов лет. Землю заполнили всевозможные рептилии. На суше господствовали крокодилы, летающие птерозавры и, конечно, динозавры.Мезозойская (от греч «мезос» — «средний» и «зоэ» — «жизнь») эра, наступившая после пермского периода, — эра «средней жизни» Она продолжалась 265 млн.лет и состояла из трех периодов триасового, юрского и мелового Триас (от греч «триас» — «троичность») — время господства пресмыкающихся на суше, в воде и воздухе Уже появляются морские пресмыкающиеся — ихтиозавры (рыбоящеры) и летающие ящеры (птерозавры). Преобладают архозавры, предшественники многочисленных и разнообразных д инозавров. Распространяются крылатые рептилии — птерозавры и гигантские птеродактили с размахом крыльев до 15 м.В триасский период существовало всего несколько видов динозавров: Целофизис, Мусзавр, Прокомпсогнат.Благоприятные условия среды обитания способствовали небывалому расцвету мира динозавров: возникли многочисленные новые виды, которые распространились по всей Земле. Из живших существ на суше теперь повсюду господствовали динозавры, а не другие ящеры.Паралелльно шла эволюция многочисленных видов гигантских растительноядных динозавров. Появились огромные сухопутные животные, самые крупные из когда – либо существовавших на Земле. Брахиозавр, апатозавр, диплодок, супер -, ультра – и сейсмозавр – все они ж или в позднеюрский период. Небольшие газелевые и более крупные клювоносые динозавры вели групповой образ жизни. Затем появились удивительные колючие динозавры. Наряду с более мелкими юркими хищными динозаврами, такими как компсогнатус и археоптерикс, в это время жили и гиганты – аллозавр и цератозавр, которые благодаря своим мощным челюстям справлялись и с крупными растительноядными животными.Первые динозавры появились в процессе эволюции в триасский период предположительно как результат эволюции одной из групп пресмыкающихся.
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