1% от 1000 1\100 от 300 1% от 300 Обьясните как можно лучше. Не надо просто ответ писать.

Математика

1% от 1000 1\100 от 300 1% от 300 Обьясните как можно лучше. Не надо просто ответ писать.

Автор: Гость