1% от 1000 1\100 от 300 1% от 300 Обьясните как можно лучше. Не надо просто ответ писать.
Математика
1% от 1000 1\100 от 300 1% от 300 Обьясните как можно лучше. Не надо просто ответ писать.
Ответ(ы):
Гость:
1% от 1000 1000:100 = 10 1/100 от 300 300*1/100 = 3 1% от 300 300:100=3
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