Нужно найти и записать 6 предложений с изумительный.

Русский язык
Нужно найти и записать 6 предложений с изумительный.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Изумительная погодаа
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