Помогите написать сочинение на тему судьба.. Дам 50 баллов....
Русский язык
Помогите написать сочинение на тему судьба.. Дам 50 баллов....
Ответ(ы):
Гость:
Что значит судьба, она дана человеку свыше или же он сам творит ее? Он часто мы слышим судьба или не судьба. Кто-то считает, что судьба предначертана свыше, т.е. человек все делает по заданной программе. Если мы что-то делаем, но это не получается, то говорим: значит не судьба. А может ли человек управлять своей судьбой? Наварное может. Вот например он может начать пить, курить, воровать, т.е начнет скатываться вниз. А может, наоборот, с самого дна подняться на гору. Человеку дана возможность творить свою судьбу, свой жизненный путь он определяет для себя сам. Конечно, бывает так, что с самого детства за него начинают решать его родители, и тогда этот человек может быть несчастлив, так как он делает не то что он хочет, а то что хотят его родители.
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