Где в этом предлжение причастие Это было хмур…щимся* летним днем в огромном экологическом музее на набережной Невы.

Русский язык
Где в этом предлжение причастие Это было хмур…щимся* летним днем в огромном экологическом музее на набережной Невы.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хмурящимся - причастие.
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