Где в этом предлжение причастие Это было хмур…щимся* летним днем в огромном экологическом музее на набережной Невы.

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Где в этом предлжение причастие Это было хмур…щимся* летним днем в огромном экологическом музее на набережной Невы.

Автор: Гость