Как изменится объём прямоугольного параллелепипеда если : 1) длину увеличить в 4 раза, ширину в 2 раза, высоту в 5 раз 2)ширину уменьшить в 4 раза, высоту в 2 раза, а длину увеличить в 16 раз
Математика
Как изменится объём прямоугольного параллелепипеда если : 1) длину увеличить в 4 раза, ширину в 2 раза, высоту в 5 раз 2)ширину уменьшить в 4 раза, высоту в 2 раза, а длину увеличить в 16 раз
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Математика
Русский язык
Где в этом предлжение причастие Это было хмур…щимся* летним днем в огромном экологическом музее на набережной Невы.