Как изменится объём прямоугольного параллелепипеда если : 1) длину увеличить в 4 раза, ширину в 2 раза, высоту в 5 раз 2)ширину уменьшить в 4 раза, высоту в 2 раза, а длину увеличить в 16 раз

Математика

Как изменится объём прямоугольного параллелепипеда если : 1) длину увеличить в 4 раза, ширину в 2 раза, высоту в 5 раз 2)ширину уменьшить в 4 раза, высоту в 2 раза, а длину увеличить в 16 раз

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