Сделайте морфемный анализ слов. Ветвистость, влюбиться, водоохранный, выкрошить??я, грязеводолечебница, девический, долежаться, застой

Русский язык
Сделайте морфемный анализ слов. Ветвистость, влюбиться, водоохранный, выкрошить??я, грязеводолечебница, девический, долежаться, застой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ветвимость нулевое окончание , ветвис короень ,тость суфикс, влюбиться в это приставка , люб это корень , ит это суфикс тя это постфикс , водоохранный ый это окончание , водо это корень , хран не знаю выкрошиться нулевое окончание вы это приставка , крош это корень , ить это суфикс , грязеводолечебница а это окончание грязе это корень , водо это это тоже корень л
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