Какую загадку можно придумать из слов: чей, ёлок , на , домишко , у , из, старых , иголок, земле????

Русский язык

Какую загадку можно придумать из слов: чей, ёлок , на , домишко , у , из, старых , иголок, земле????

Автор: Гость