Какую загадку можно придумать из слов: чей, ёлок , на , домишко , у , из, старых , иголок, земле????

Русский язык
Какую загадку можно придумать из слов: чей, ёлок , на , домишко , у , из, старых , иголок, земле????
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чей домишко на земле у елок из старых иголок
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