Умоляю, помогите. 1) Отрезки АВ и СД пересекаются в т.О так, что АО=ВО, СО=ДО, СО= 5 см, ВО= 3 см, ВД= 4 см. Чему равен периметр треугольника САО? 2) В равнобедренном треугольнике АВС точки К и М являются серединами боковых с...
Геометрия
Умоляю, помогите. 1) Отрезки АВ и СД пересекаются в т.О так, что АО=ВО, СО=ДО, СО= 5 см, ВО= 3 см, ВД= 4 см. Чему равен периметр треугольника САО? 2) В равнобедренном треугольнике АВС точки К и М являются серединами боковых сторон АВ и ВС соответственно. ВД- медиана треугольника. lt;КДВ=43 градуса. Чему равна величина угла МДВ? Только напишите пожалуйста , Полностью решение . Спасибо большое.
Ответ(ы):
Гость:
1)Pcoa=3+3+5=12 см Ответ: Периметр треугольника cad =12 см 2)Треугольник ABC, KM - средняя линия угол А=углу С, треугольники AKD и DMC равны, AK=MC, АД=DC, значит KD+MD, т.к треугольник KMD равнобедренный, медиана BD делит среднюю линию на две равные части KO=MO (точка О пресечение BD и КМ), в равнобедренном треугольнике KDM ДО= биссектрисе, медиане, высоте и углу MDB и KDB=43
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