Умоляю, помогите. 1) Отрезки АВ и СД пересекаются в т.О так, что АО=ВО, СО=ДО, СО= 5 см, ВО= 3 см, ВД= 4 см. Чему равен периметр треугольника САО? 2) В равнобедренном треугольнике АВС точки К и М являются серединами боковых с...

Геометрия

Умоляю, помогите. 1) Отрезки АВ и СД пересекаются в т.О так, что АО=ВО, СО=ДО, СО= 5 см, ВО= 3 см, ВД= 4 см. Чему равен периметр треугольника САО? 2) В равнобедренном треугольнике АВС точки К и М являются серединами боковых сторон АВ и ВС соответственно. ВД- медиана треугольника. lt;КДВ=43 градуса. Чему равна величина угла МДВ? Только напишите пожалуйста , Полностью решение . Спасибо большое.

Автор: Гость