Найдите нули функции y= √(3x^2-x-14) разделить на х^2-9
Математика
Найдите нули функции y= √(3x^2-x-14) разделить на х^2-9
Ответ(ы):
Гость:
3х²-х-14=0 D=1+4*3*14=169 Х1=14/6=7/3 Х2=-12/6=-2 Х²-9 НЕ РАВНО 0 - это область допустимых значений
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