Описание зайца вкратце на английском.

Гость: Гость:

His head was a little bunny, brown. Around the eyes - the white spots. Round dark eyes, small. Long pink ears pricked at their tips are black spots. We hare thick fur. On the neck is yellowish-brown, rear - gray and white. The back is dark. Small tail biased.Голова у зайчика маленькая, коричневая. Вокруг глаз – белые пятна. Глаза темные круглые, маленькие. Длинные розовые уши торчком, на их кончиках видны черные пятна. У зайца густая шерстка. На шее она желтовато-коричневая, сзади - серо-белая. Спинка темная. Маленький хвостик поджат.