Пожалуйста помогите написать про пташку Повзик для 1 класу

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Повзик звичайний, смовзик (Sitta europaea L.), птах ряду горобцеподібних. Живе в помірних широтах Європи та Азії, вІрландії відсутній. В Україні осілий птах, зустрічається в Поліссі, Лісостепу й Карпатах. Найбільш чисельний та найбільш розповсюджений вид повзиків.Повзик звичайний – осілий птах листопадних лісів та парків, гніздується в старих деревах. Живиться комахами, насінням тагоріхами. Здатен розбивати дзьобом міцні горіхи, попередньо закріпивши їх в розщелині дерева.Як і інші види повзиків, здатен пересуватися по стовбуру дерева згори донизу, напротивагу деяким іншим птахам, наприклад,дятлам, які можуть пересуватися лише вгору. Часто прилітає до годівниць, де поводиться дуже агресивно, відганяючи птахів інших видів. Довжина тіла звичайного повзика сягає 14 см. Птах має типову для роду велику голову, короткий хвіст та міцний дзьоб і ноги. Забарвлення верху тіла – синьо-сіре, з чорною смугою біля ока. В азіатського та північноєвропейського підвидів (S. e. asiaticaта S. e. europaea відповідно) нижня частина тіла біла окрім каштанового забарвлення в районі анального отвору. Західноєвропейський підвид S. e. caesia має зазвичай червонувате забарвлення нижньої частини. Молоді птахи мають блідіше забарвлення, ніж дорослі.Гніздо будують в дуплах або розщеленах дерев. Вимощують його корою або травою. Можуть звужувати отвір дупла, будуючи стіну з мулу. Відкладають 5-8 білих з червоними цятками яєць.Повзик – дуже галасливий птах. Спів – часто повторюване туі-туі-туі.