Вспомните другую сказку А.С. Пушкина и восстановите предложения, добавив прямую р??чь. 1)Как взмолится золотая рыбка! Голосом человечьим: ... . 2)Отпустил золотую рыбку и сказал ей лаксковое слово: ... .

Русский язык

Вспомните другую сказку А.С. Пушкина и восстановите предложения, добавив прямую р??чь. 1)Как взмолится золотая рыбка! Голосом человечьим: ... . 2)Отпустил золотую рыбку и сказал ей лаксковое слово: ... .

Автор: Гость