Вспомните другую сказку А.С. Пушкина и восстановите предложения, добавив прямую р??чь. 1)Как взмолится золотая рыбка! Голосом человечьим: ... . 2)Отпустил золотую рыбку и сказал ей лаксковое слово: ... .
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Вспомните другую сказку А.С. Пушкина и восстановите предложения, добавив прямую р??чь. 1)Как взмолится золотая рыбка! Голосом человечьим: ... . 2)Отпустил золотую рыбку и сказал ей лаксковое слово: ... .
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